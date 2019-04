Volkswirte: Frühjahrsaufschwung drückt Arbeitslosigkeit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Frühjahrsaufschwung hat die Arbeitslosenzahlen im April nach Einschätzung von Experten sinken lassen.



Im vergangenen Monat seien rund 2,231 Millionen Menschen ohne Job gewesen, schätzten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dies wären rund 70 000 weniger als im März und etwa 153 000 weniger als vor einem Jahr.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit stellen vor allem Bauunternehmen wieder verstärkt Mitarbeiter ein. Auch in Gärtnereien, dem Landschaftsbau und der Gastronomie entstehen zum Frühjahrsanfang neue Jobs. Die offiziellen April-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Dienstag (30. April) in Nürnberg./bak/DP/mis