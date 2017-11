Volkswagen zieht Bilanz – Teil 2!

Liebe Leser,

am 29. November fand im Volkswagen Stammwerk in Wolfsburg die letzte Betriebsversammlung in diesem Jahr statt. Dabei wandten sich auch Konzernchef Matthias Müller, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh an die Belegschaft. Wir informieren Sie in zwei Teilen, welche Bilanz die Funktionäre für das Jahr 2017 zogen. Nachdem es in Teil 1 um die Bilanz von Volkswagen-Chef Matthias Müller gegangen war, geht es in Teil 2 um den Chefaufseher Hans Dieter Pötsch und Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Neuaufstellung gelungen!

Laut Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch ist es dem Konzern gelungen, sich in einer schwierigen Phase neu aufzustellen. Der Manager sieht bereits „in vielen Bereichen“ Verbesserungen, etwa mit Blick auf die Compliance, Integrität und Kultur des Konzerns. Am Ende des Weges sieht Pötsch das Unternehmen allerdings noch nicht: „Wir haben in den zurückliegenden zwei Jahren vor allem auch massiv an uns selbst gearbeitet und tun dies auch weiterhin.“

„Jetzt nur nicht nachlassen“

Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh stellte die Umsetzung des Zukunftspaktes in den Mittelpunkt seiner Rede. Diesen sieht er auf Erfolgskurs: „Bisher wurden bereits 1,9 Mrd. Euro an Effizienz realisiert.“

Osterloh erklärte, dass der Aufsichtsrat Investitionen in Milliardenhöhe für neue Produkte sowie die Werke des Konzerns abgesegnet habe. Allein für das Stammwerk in Wolfsburg verkündete der Betriebsratschef Investitionen von 3 Mrd. Euro für die Einrüstung des Golf 8 und ein neues Designzentrum. Die Zukunft sei gesichert, bilanzierte Osterloh: „Wir werden unseren Platz in der Spitzengruppe der Automobilindustrie behaupten.“ Gleichzeitig mahnte er aber, dass der Konzern „jetzt nur nicht nachlassen“ dürfe.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.