Volkswagen zieht Bilanz – Teil 1!

am 29. November fand im Volkswagen Stammwerk in Wolfsburg die letzte Betriebsversammlung in diesem Jahr statt. Dabei wandten sich auch Konzernchef Matthias Müller, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh an die Belegschaft. Wir informieren Sie in zwei Teilen, welche Bilanz die Funktionäre für das Jahr 2017 zogen.

Müller tritt auf die Euphorie-Bremse!

Laut einer Konzernmitteilung mahnte Volkswagen-Chef Matthias Müller trotz „glänzender Absatzzahlen“ sowie „einem zu erwartenden Bestwert in 2017“ vor zu viel Euphorie. Den Diesel-Skandal gelte es weiterhin zu überwinden: „Wir müssen uns weiter hinterfragen und Volkswagen weiter verändern, nur so können wir die Herausforderungen, die uns noch bevorstehen, gemeinsam meistern“, sagte Müller.

Volkswagen investiert 34 Mrd. Euro

Müller sieht aber auch ein „Ende des Krisenmodus“ Reichweite. Das zeige sich etwa an dem neuen Fünf-Jahres-Plan – dem ersten seit 2014. Einen wichtigen Teil spielt darin das Thema E-Mobilität. So will das DAX-Unternehmen bis zum Jahr 2025 über 50 Elektroauto-Modelle an den Start bringen. Zudem soll es bis zum Jahr 2030 für jedes der 300 Modelle des Zwölf-Marken-Konzerns mindestens eine Variante mit Elektromotor geben.

Die Investitionen in den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung sowie neue Mobilitätsdienste sollen sich in den kommenden Jahren auf mindestens 34 Mrd. Euro belaufen. Insgesamt sei 2017 „ein gutes Jahr“ für den Automobilhersteller gewesen, bilanzierte Müller: „Es ist das Jahr, in dem Volkswagen wieder in die Offensive gegangen ist.“

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.