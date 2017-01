Volkswagen zahlt FÜRSTLICHE Rente für Ex-Chef!

Liebe Leser,

die Karriere des ehemaligen VW-Chefs Martin Winterkorn endete wenig rühmlich in Folge des Abgasskandals. Für VW begann gleichzeitig eine der größten Krisen überhaupt, Winterkorn selbst muss sich aber nicht allzu viele Gedanken machen. Sein normaler Vertrag lief noch bis Ende 2016 weiter, jetzt erhält der Ex-Manager dazu noch eine Rente, die sich gewaschen hat. Rund 3.100 Euro zahlt Volkswagen an Winterkorn. Für die meisten ein ansehnliches Monatsgehalt. Hier reden wir aber von täglichen Einnahmen!

Volkswagen hält sich bedeckt!

Das Gehalt von Winterkorn sorgt nach wie vor für rege Diskussionen, in denen mit Kritik nicht gespart wird. Immerhin konnte VW sich schon dazu bewegen, im letzten Jahr 30 Prozent der variablen Bezüge bis auf Weiteres einzubehalten. Erst nach Ablauf von drei Jahren wird anhand des Aktienkurses geprüft, ob eine Auszahlung stattfindet oder nicht. Volkswagen selbst äußerte sich zu dem Thema aktuell nicht weiter. Der Konzern verweist lediglich darauf, dass keine Äußerungen zu Vertragsinhalten getätigt werden. In der Vergangenheit stand VW wegen hoher Bonuszahlungen auch schon bei Politikern in der Kritik, unter anderem fand Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble keinerlei Verständnis für das Vorgehen der Wolfsburger.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse