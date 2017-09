Volkswagen: Das wird nichts mit der Wende, oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Man muss auf die Absatzzahlen für August hoffen, die jetzt in Kürze anstehen. Denn alles andere hat nicht dazu geführt, dass sich bei der VW-Aktie (ISIN DE0007664039) wieder die Käufer die Klinke in die Hand geben würden. Die Aussage, man gedenke, den Marktanteil in den USA von momentan um die 1,9 Prozent auf fünf Prozent zu erhöhen, indem man eine Modelloffensive startet, hätte in einem bullishen Umfeld wohl zu einem kräftigen Anstieg geführt. Zumal zugleich bekannt wurde, dass der Versuch des US-Staates Wyoming, VW zu verklagen, von einem US-Gericht abgeschmettert wurde.

Heute Früh startete die Aktie zwar mit einem Plus von zwei Euro und setzte sich dadurch an die Spitze der DAX-Gewinner. Aber mittlerweile ist die Aktie durchgereicht worden. Der Eröffnungskurs war zugleich das Tageshoch. Selbst derart kleine Gewinne werden zu Verkäufen genutzt – nicht gut. Würde wenigstens der Euro deutlicher nach unten drehen, das wäre hilfreich. Und könnte die durch Abgasskandal und Kartellvorwürfe graue Stimmung wieder heben, weil dann die Gewinnmargen beim Export wieder zulegen würden. Doch der Euro macht dahingehend noch keine Anstalten. Und die Aktionäre bleiben weg. Das erinnert an ein Restaurant, in dem zu lange nichts los war – solange da keine Belebung kommt, kommt keiner. Aber wenn keiner kommt, kommt eben auch keine Belebung. Was heißt:

Der Weg nach unten bleibt frei. Solange der Kurs es nicht wenigstens wieder über die Widerstandszone 127,90/130,50 Euro schafft, ist der Weg nach oben verbaut. Über 130,50 Euro wäre VW wenigstens auf kurzfristiger Ebene wieder bullish, aber momentan sieht es eben nicht so aus, als würde der Titel anspringen. Gerade die letzten drei Tage – inklusive der aktuelle heutige Stand – sprechen da Bände: Jedes Mal lag der Schlusskurs unter der Eröffnung. Der DAX konnte sich vom Tief des Dienstags deutlich absetzen – VW nicht. Das charttechnische Kursziel bleibt – auf kurzfristiger Ebene – die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei derzeit 121 Euro.

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg über 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!