Volkswagen will neue Märkte EROBERN!

es ist noch gar nicht lange her, als Volkswagen ankündigte, mit Mobilitätsdiensten wie Carsharing und Ridesharing künftig wesentliche Teile des Konzernumsatzes erzielen zu wollen. Die Pläne dazu nehmen langsam Gestalt an, dieser Tage geht in Ruanda, einem Land in Ostafrika, eine neue Carsharing-App an den Start. Damit können Anwender sich Mitfahrgelegenheiten verschaffen, wobei Volkswagen bei jeder Fahrt einen kleinen Anteil mitverdient. Die Wolfsburger treten damit in direkte Konkurrenz zum bisherigen Platzhirsch Uber und bauen gleichzeitig ihr Engagement in wachsenden Märkten aus.

Volkswagen blickt auf gute Erfahrungen!

Ganz neu ist das Projekt für Volkswagen nicht. Auch in Kenia war schon ein ganz ähnliches Programm auf dem Markt. Ridesharing unterscheidet sich von Carsharing dadurch, dass es sich lediglich um eine Mitfahrgelegenheit wie bei einem Taxi handelt. In Deutschland sind die Dienste, die zum Teil von Privatpersonen übernommen werden, stark umstritten. In vielen anderen Märkten erfreuen sie sich aber großer Beliebtheit und bieten gerade einkommensschwachen Menschen den Zutritt zur Mobilität. In hiesigen Gefilden ist Carsharing verbreiteter, bei welchem Kunden sich zeitweise einen Wagen leihen können. Für Volkswagen sind beide Varianten von Interesse und für die Zukunft sind die Dienste bereits fest in die Unternehmensstrategie eingeplant.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

