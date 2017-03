Volkswagen will Kapitalrendite fast verdoppeln!

Liebe Leser,

auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz von Volkswagen am 14. März 2017 hat der Konzern seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bestätigt. Zudem berichtete das Unternehmen über die Entwicklung seiner strategischen Ausrichtung und bestätigte die vorgeschlagene Dividende.

Haupthandlungsfelder kommen voran!

Konzernchef Matthias Müller berichtete für die 4 wesentlichen Handlungsfeldern der „TOGETHER – Strategie 2025“ über zählbare Fortschritte: „Die Transformation des automobilen Kerngeschäfts läuft planmäßig, das neue Geschäftsfeld Mobilitätslösungen nimmt Gestalt an, unsere traditionell hohe Innovationskraft hat noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen und finanziell haben wir den Prozess der Neuausrichtung voll im Griff.“

Neben zahlreichen Projekten und Partnerschaften hob Volkswagen die laufende Ausrichtung auf neue Kompetenzen hervor. So hat sich der Konzern etwa die technologische Vorherrschaft im Bereich Batterien zum Ziel gesetzt. Ein entsprechender Stufenplan peilt die Einrichtung eines „Center of Excellence“ im laufenden Jahr sowie die Inbetriebnahme einer Pilotfertigung binnen 3 Jahren an.

„Wir werden liefern!“

Müller sprach auch über Finanzziele, die mit der neuen Strategie verbunden sind. Die Umsatzrentabilität soll künftig zwischen 7% und 8% liegen, die Kapitalrendite im Segment Automobile sogar auf über 15% wachsen (2016: 8,2%). „Wir werden liefern!“, so Müller. Für die Anleger erwirtschaftete das Unternehmen einen Ergebnisanteil von 5,1 Mrd. Euro. Die Konzernführung und das Kontrollgremium bestätigten, der Hauptversammlung einen Gewinnanteil von 2,00 Euro pro Stammaktie sowie 2,06 Euro Vorzugsaktie vorzuschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 19,7% gleichkommt.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.