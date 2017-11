Volkswagen wächst bei US-Absatz dank SUVs weiter zweistellig

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen ist auf dem US-Markt auch im Oktober auf Erholungskurs geblieben.



Vergangenen Monat verkauften die Wolfsburger 27 732 Autos mit dem VW -Logo, das waren 11,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am US-Sitz in Herndon am Mittwoch mitteilte. Auftrieb gab es beim wichtigsten US-Modell Jetta, kräftigen Schub verliehen aber vor allem der neue SUV-Stadtgeländewagen Atlas sowie das neue Modell vom Tiguan.

Nach zehn Monaten liegt VW mit 280 188 verkauften Wagen um 9,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Jahr hatte die in den USA aufgeflogene Dieselaffäre um manipulierte Abgastests die Verkäufe belastet. Mit den neuen SUV-Modellen hat VW auch auf Kritik an einer für den US-Markt fehlgeleiteten Produktpalette reagiert./men/he