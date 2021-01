Volkswagen verkauft ein Viertel weniger leichte Nutzfahrzeuge

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der Corona-Pandemie rund ein Viertel weniger leichte Nutzfahrzeuge verkauft.



Die Auslieferungen gingen um 24,4 Prozent auf rund 371 700 Fahrzeuge zurück, wie die Marke VW Nutzfahrzeuge (VWN) am Dienstag in Hannover mitteilte. In der mit Abstand wichtigsten Region Westeuropa lag das Minus bei gut einem Fünftel. Unter den Modellen schnitt der Crafter mit einem Rückgang von 13 Prozent noch am besten ab. Die wichtigste Baureihe mit den T-Transportern lag knapp ein Viertel unter Vorjahr./men/stk