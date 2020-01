Volkswagen verkauft Maschinenbautochter Renk an Finanzinvestor

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Volkswagen (VW) verkauft seine Maschinenbautochter Renk an den Finanzinvestor Triton.



Der Kaufpreis für den 76-Prozent-Anteil der Wolfsburger liege bei anfänglich 97,80 Euro je Aktie, teilte der Erwerber am späten Donnerstagabend in Frankfurt mit. Insgesamt kann VW so über 500 Millionen Euro einstreichen.

Triton machte gleichzeitig den restlichen Renk-Aktionären ein Übernahmeangebot. Deren Interesse, ihre Papiere abzugeben, dürfte allerdings ohne einen deutlichen Aufschlag auf den an VW gezahlten Betrag überschaubar bleiben: Den Frankfurter Handel beendeten die Papiere am Donnerstag bei 109,00 Euro./he