Volkswagen verkauft im Juni dank SUVs mehr Autos in USA

HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Monat in den USA erneut mehr Autos verkauft.



Mit 28 941 Wagen habe das Unternehmen 5,7 Prozent mehr abgesetzt als ein Jahr zuvor, wie VW am Dienstag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Auf Jahressicht hat VW in den USA damit ein Plus von 7,2 Prozent aufzuweisen. Vor allem mit den SUVs Tiguan und Atlas kommt VW in den Vereinigten Staaten gut voran, wo im Herbst 2015 der Dieselskandal um manipulierte Abgastests aufgeflogen war und zwischenzeitlich die Verkäufe stark belastet hatte./men/fba