Volkswagen und Porsche steigern US-Absatz im Oktober

HERNDON/ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat in den USA deutlich mehr Autos verkauft.



Im Oktober sei der Absatz um 4,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 29 000 Stück gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Sportwagen-Tochter Porsche schaffte immerhin ein Plus von 2,2 Prozent auf 4817 Fahrzeuge./he/nas