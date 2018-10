Volkswagen und Hasso-Plattner-Institut planen Zusammenarbeit bei Ausbau der digitalen Bildung (FOTO)

Potsdam/Wolfsburg (ots) -Volkswagen baut sein digitales Bildungsangebot zu IT- undInnovationsthemen aus und kooperiert dabei künftig mit demHasso-Plattner-Institut aus Potsdam, Deutschlands universitäremExzellenz-Zentrum für Digital Engineering. In einer jetztunterzeichneten Absichtserklärung vereinbarten dieKooperationspartner, neue interaktive Onlineschulungen für VolkswagenMitarbeiter zu entwickeln. Die Teilnehmer, Mitarbeiter der VolkswagenStandorte in Deutschland, sollen sich ab Anfang 2019 in Themen wieProgrammierung, künstlicher Intelligenz, autonomem Fahren unddigitaler Transformation online weiterbilden können."IT-Kompetenzen und Wissen zur digitalen Transformation sind fürVolkswagen unverzichtbar. Deshalb bauen wir unser digitalesBildungsangebot weiter aus", sagt Ralph Linde, Leiter der VolkswagenGroup Academy. "Mit dem Hasso-Plattner-Institut haben wir einenerfahrenen Partner gefunden. Wir wollen die Onlinekurse des Institutsbei uns einsetzen, zusammen neue Kurse speziell für Volkswagenentwickeln und weitere Möglichkeiten für künftige Lernformen prüfen."HPI-Direktor Professor Christoph Meinel sieht für Unternehmen undOrganisationen großes Potenzial im Ausbau eigenerOnline-Bildungsangebote: "Digitale Weiterbildung erlaubt eineflexible, schnelle und zeitgemäße Wissensvermittlung. Und sie machtes möglich, Inhalte stets aktuell zu halten. Das ist künftigwichtiger denn je."Die zwei- bis sechswöchigen Onlineschulungen zu IT-Themen werdenvon Professoren und Senior Researchern des Hasso-Plattner-Institutsgeleitet. Die ca. 70 Onlinekurse bieten Mitarbeitern einen einfachenZugang zu Wissen und sind sowohl für Experten als auch für Einsteigergeeignet. Auch der Volkswagen Betriebsrat unterstützt die Ergänzungdes interne Bildungsangebots, da auf diese Weise Wissen, das für dieTransformation des Unternehmens erforderlich ist, auf breiter Basiszugänglich wird.Volkswagen will gemeinsam mit dem Institut Schulungen entwickeln -beispielsweise zu Themen wie Programmierung und modellbasierterEntwicklung. Außerdem soll der Einsatz von "Massive Open OnlineCourses" (MOOCs) bei Volkswagen geprüft werden. Diese betreutenOnlinekurse richten sich an große Gruppen und ermöglichen deneinfachen Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden. Das Institutverfügt in diesem Bereich mit einer besonderen Bildungsplattform undseinem Angebot für Organisationen über jahrelange Erfahrung.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Kurzprofil VWDie Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märktenpräsent und produziert Fahrzeuge an mehr als 50 Standorten in 14Ländern. Im Jahr 2017 hat Volkswagen 6,23 Millionen Fahrzeugeausgeliefert, hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oderPassat. Derzeit arbeiten weltweit 198.000 Menschen bei Volkswagen.Hinzu kommen mehr als 7.700 Handelsbetriebe mit 74.000 Mitarbeitern.Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequentvoran. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitaleTransformation der Marke sind die strategischen Kernthemen derZukunft.Pressekontakt:Christiane Rosenbach, HPI, Tel. 0331 5509-119,christiane.rosenbach@hpi.deChristine Kuhlmeyer, VW, Tel. 0151 27611482, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell