Volkswagen testet quantenoptimierte Navigation

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen will im Rahmen der Digitalkonferenz Web Summit in Lissabon am 4. November erstmals das sogenannte "Quantum Routing" in Betrieb nehmen: Neun Busse werden Gäste der Konferenz vom Flughafen zum Veranstaltungsort der Konferenz in der Innenstadt fahren. "Menschen, die von der Messe zurück zu ihren Hotels oder in die Stadt fahren und dafür unsere Quantum-Shuttles nutzen, erreichen ihr Ziel schneller", sagte Martin Hofmann, IT-Chef bei Volkswagen, dem "Handelsblatt". Man könne die Reisezeit "deutlich reduzieren".

Die Fahrer der Quantum-Shuttles greifen dabei über eine Cloud auf quantenoptimierte Routeninformationen zurück, die ihnen eine von VW programmierte Navigationsapp ausspielt. Die Fahranweisungen werden von einem Quantencomputer des kanadischen Start-ups D-Wave berechnet. Dabei greifen die Rechner auf anonymisierte Mobilfunk- und Autotransmitterdaten zurück, um ein Bewegungsmuster der Stadt zu erstellen. Auf dieser Basis errechnet der Quantencomputer eine Prognose für die weitere Verkehrsentwicklung, wodurch vermieden werden soll, dass die Fahrer in Staus geraten. Dafür verlassen die Busse laut Hofmann an gewissen Stellen eine Route, die gewöhnliche Navigationsdienste vorschlagen würden. VW rechnet mit einer nahezu staufreien Mobilität, egal zu welcher Uhrzeit.

