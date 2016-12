Volkswagen steht weiter im Zeichen von DIESELGATE!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

schon über ein Jahr ist es her, dass Volkswagen zugeben musste, die Abgaswerten bei zahlreichen Dieselfahrzeugen geschönt zu haben. Seither ziehen sich Streitigkeiten mit Behörden hin und etliche Zivilklagen folgten. Immerhin erhält der Konzern jetzt aber die Freigabe des Kraftfahrtbundesamtes, auch die noch fehlenden betroffenen Fahrzeuge umrüsten zu dürfen. Die Besitzer jener Fahrzeuge sollen jetzt zeitnah benachrichtigt werden, dass sie einen Termin in einer Vertragswerkstatt vereinbaren können. Auf Entschädigungen wie in den USA und Kanada verzichtet VW in Europa, da die Gesetzeslage hier eine andere sei. Dennoch laufen gleich mehrere Verfahren in dieser Hinsicht.

Millionen Fahrzeuge sind betroffen!

Das ganze Ausmaß des Dieselskandals sprengt noch heute das Vorstellungsvermögen. Alleine in Deutschland sind 2,6 Millionen Fahrzeuge betroffen, weltweit sind es 11 Millionen. Alleine die Umrüstung dürfte VW Milliarden kosten, dazu kommen noch hohe Strafzahlungen sowie Entschädigungen in Nordamerika. Wie hoch die Kosten genau ausfallen werden, bleibt weiterhin ein Rätsel. VW hat zwar schon über 18 Milliarden an Rückstellungen gebildet, es wäre aber gut möglich, dass diese Summe noch übertroffen wird. Im Sommer spekulierten einige Beobachter schon von Summen im dreistelligen Milliardenbereich. Eines ist aber sicher: Auch 2017 wird Dieselgate bei Volkswagen weiter ein wichtiges Thema bleiben.

