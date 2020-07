Volkswagen sieht Überprüfung durch US-Aufseher im Dieselskandal abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat die Überprüfung durch den US-Aufseher Larry Thompson im Zuge des Dieselskandals fast hinter sich gebracht.



Der am Montag veröffentlichte Abschlussbericht von Thompson nach dessen dreijähriger Tätigkeit habe keine neuen Verfehlungen beim Konzern und den geprüften Tochterunternehmen festgestellt, teilte der Dax -Konzern in Wolfsburg mit. Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung durch Thompson werde die Überprüfung bis September dieses Jahres fortgesetzt.

Volkswagen hatte in den USA eingestanden, mittels Softwaremanipulationen bei der Abgastechnik von Dieselfahrzeugen betrogen zu haben. Insgesamt musste VW für die Dieselaffäre bis dato 31,3 Milliarden Euro an Kosten verbuchen, den Großteil davon in Nordamerika. Thompson war dem Konzern von US-Behörden als Aufpasser zur Seite gestellt worden, um die in den milliardenschweren zivilrechtlichen Vergleichen vereinbarten Verbesserungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sich ein solcher Betrug nicht wiederholt.

Den Vereinbarungen mit dem US-Justizministerium und dem kalifornischen Generalstaatsanwalt sei VW mit dem Abschlussbericht nachgekommen, hieß es von den Wolfsburgern. "Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bei der Verbesserung unserer internen Compliance-, Berichts- und Monitoringfunktionen erzielt haben", sagte die zuständige Konzern-Vorständin Hiltrud Werner./men/fba