Volkswagen sieht Neuausrichtung durch Geschäftszahlen bestätigt!

Liebe Leser,

bei der Vorlage der Geschäftszahlen des Volkswagen Konzerns für das vergangene Jahr stand die Neuausrichtung voll im Mittelpunkt. Das betonten sowohl der Konzernchef als auch der Finanzvorstand.

„Ein bemerkenswert erfolgreiches Jahr“

Konzernchef Matthias Müller nannte das Jahr 2016 ein „anspruchsvolles, aber dennoch ein bemerkenswert erfolgreiches Jahr“ für den Konzern. Man habe „die Weichen gestellt für die größte Transformation in der Geschichte dieses Unternehmens – und dabei operativ besser abgeschnitten als viele uns das zugetraut hätten. Volkswagen ist wieder auf dem richtigen Weg“. Der Manager betonte den Anspruch des Unternehmens, die „Auto-Mobilität der Zukunft“ in erster Reihe mitzugestalten: „Volkswagen wird auch im Jahr 2025 einer der erfolgreichsten Autohersteller weltweit sein. Aber wir werden dann auch einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität sein und Standards bei neuen Mobilitätsdiensten setzen.“

„Finanziell gerüstet, um die Folgen der Diesel-Krise zu tragen“

Auch Finanzvorstand Frank Witter zeigte sich angesichts neuer Höchstwerte bei Absatz, Umsatz sowie operativem Gewinn vor Sondereinflüssen zufrieden. „Das Ergebnis verdeutlicht, dass der Konzern finanziell gerüstet ist, die Folgen der Dieselkrise zu tragen“, kommentierte Witter laut einer Unternehmensmitteilung: „Im Jahr 2016 haben alle Marken mit einem positiven Operativen Ergebnis zum Erfolg des Volkswagen Konzern beigetragen.“

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.