Volkswagen ruft 4000 Autos mit fehlerhaften Dokumenten zurück

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen ruft in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) rund 4000 Autos wegen fehlerhafter Dokumente zurück.



Die Rückrufaktion werde überwacht, da ein ernstes Risiko nicht ausgeschlossen werden könne, teilte die Flensburger Behörde am Freitag mit.