Volkswagen rechnet 2017 mit SCHWÄCHEREN Geschäften in China!

2016 war für Automobilkonzerne vor allem dank China ein gutes Jahr. Mit einem Wachtum von 15 Prozent konnten nahezu alle Hersteller ihre Verkäufe deutlich steigern. Laut Volkswagen wird sich das im neuen Jahr aber nicht wiederholen. Jochen Heizmann, Chef der China-Sparte von Volkswagen, rechnet im größten weltweiten Automarkt nur noch mit einem Wachstum von etwa fünf Prozent. Im gleichen Atemzug gibt Heizmann aber auch bekannt, dass VW mit dem Branchenwachstum Schritt halten könne und man optimistisch auf die weitere Zeit blickt.

Dieselskandal in Fernost kein Thema!

China bleibt weiterhin der größte und wichtigste Markt für Fahrzeuge. Volkswagen konnte dort 2016 fast vier Millionen Autos verkaufen und steht damit an der Spitze der ausländischen Hersteller. Anders als im Westen hatte der Dieselskandal im Reich der Mitt auch kaum Auswirkungen auf das Image oder die Verkäufe von VW. Im Vergleich zu 2015 konnten die Auslieferungszahlen um 12 Prozent gesteigert werden. Besonders erfreulich verlief der Dezember, welcher Volkswagen ein Absatzplus von knapp 30 Prozent bescherte. Doch auch im restlichen Jahr liefen die Geschäfte im fernöstlichen Land ausgesprochen gut. In vielerlei Hinsicht ist China für VW ein Rettungsanker in einer äußerst schwierigen Zeit.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

