Volkswagen nach den neuesten Absatzzahlen

die Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen hat in den letzten Wochen für eine wahre Flut an Analystenmeinungen zur Volkswagen-Aktie gesorgt. Mittlerweile haben einige Experten auch die Absatzzahlen des Monats Februar in ihre Studien miteinbeziehen können, wie beispielsweise Alexander Haissl (Berenberg Bank).

Auch wenn diese Zahlen zwar von Stabilität zeugten, liegt das Kursziel des Experten doch deutlich unter dem aktuellen Preis. Das Chance/Risiko-Verhältnis wird hingegen von Analystin Kristina Church (Barclays) deutlich positiver eingeschätzt. Michael Raab (Kepler Cheuvreux) ist ebenfalls dieser Meinung und erhöhte seine Prognose für den operativen Gewinn in 2017.

Tim Rokossa (Deutsche Bank) will hingegen nicht allzu viel Euphorie aufkommen lassen. Dazu sei der Ausblick zu verhalten und zudem lasse auch die Nettoliquidität noch zu wünschen übrig. Sven Diermeier (Independent Research) zeigte sich zwar von den Eckdaten positiv überrascht, rät den Anlegern aber dennoch nicht dazu, ihre Positionen auszubauen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Conviction Buy“ – 197,00 Euro (+37 %)

Barclays: „Overweight“ – 168,00 Euro (+17 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 167,00 Euro (+16 %)

Equinet: „Buy“ – 166,00 Euro (+15 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 160,00 Euro (+11 %)

Independent Research: „Halten“ – 156,00 Euro (+15 %)

Berenberg Bank: „Sell“ – 98,00 Euro (-32 %)

