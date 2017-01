Volkswagen: Der neue LIEBLING bei den Börsenprofis?

Liebe Leser,

während Volkswagen an sich weiterhin unter etlichen negativen Nachrichten zu leiden hat, scheint es zumindest an der Börse hervorragend zu laufen. Die letzten Entwicklungen stoßen bei den Analysten auf viel Gegenliebe. Am Sonntag sorgte Goldman Sachs für Aufsehen. Die Investmentbank hebt das Kursiel kurzerhand von 153 auf 193 Euro an und traut den Wolfsburgern damit ein enormes Gewinnpotenzial zu. Der Titel schafft es sogar auf die hoch angesehene Conviction Buy List, auf der Goldman Sachs die ihrer Ansicht nach besten Aktien vereint.

Einsam an der Spitze!

Am Montag sorgt die Empfehlung von Goldman Sachs dafür, dass Volkswagen an die Spitze des DAX klettern kann. Die Aktie befindet sich jetzt schon fast wieder auf dem Niveau, welches vor dem Dieselskandal im Jahr 2015 erreicht werden konnte. Erst vor Kurzem konnte Volkswagen sich mit den US-Behörden auf einen Vergleich in dieser Sache einigen, ganz ausgestanden ist die Angelegenheit aber noch lange nicht. Es laufen noch zahlreiche Zivilklagen gegen den Konzern und einige bestehende sowie ehemalige Top-Manager sollen in den USA vor Gericht gebracht werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich daraus in Zukunft für den Aktienkurs noch Konsequenzen ergeben werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse