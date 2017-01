Volkswagen: Die nächste Milliarde ist futsch! Der Wochenüberblick

Liebe Leser,

in der letzten Woche standen bei VW wieder einmal die finanziellen Folgen des Abgasskandals im Vordergrund. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Der nächste Vergleich : VW zahlt an die 652 Vertragshändler in den USA 1,2 Milliarden Dollar an direkten Entschädigungen. Dazu kommen noch geldwerte Leistungen kommen, mit denen die Wertminderungen kompensiert werden sollen. Die Einigung wurde vom Markt als fair, angemessen und vernünftig bezeichnet.

: VW zahlt an die 652 Vertragshändler in den USA 1,2 Milliarden Dollar an direkten Entschädigungen. Dazu kommen noch geldwerte Leistungen kommen, mit denen die Wertminderungen kompensiert werden sollen. Die Einigung wurde vom Markt als fair, angemessen und vernünftig bezeichnet. Gesamtbelastung steigt : Inzwischen dürfte die finanzielle Belastung, die sich aus Schadensersatzforderungen und Bußgeldern infolge des Abgasskandals ergibt, bereits mehr als 20 Mrd. Euro betragen. Es drohen aber noch weitere Kosten durch mögliche Entschädigungen in Europa.

: Inzwischen dürfte die finanzielle Belastung, die sich aus Schadensersatzforderungen und Bußgeldern infolge des Abgasskandals ergibt, bereits mehr als 20 Mrd. Euro betragen. Es drohen aber noch weitere Kosten durch mögliche Entschädigungen in Europa. Anhängige Sammelklagen: Derzeit noch schwer einzuschätzen sind die Auswirkungen der zahlreichen Sammelklagen von Aktionären, die auch in Deutschland eingereicht wurden. Der Streitwert ist im Milliardenbereich angesiedelt. Aber ob die Klagen tatsächlich Aussicht auf Erfolg haben, ist fraglich

Wird sich auch die EU einen Stück vom VW-Kuchen sichern wollen? Sie hat bereits angekündigt, entsprechende Schritte einleiten zu wollen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse