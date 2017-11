Volkswagen legt bei Auslieferungen im Oktober zu

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat sein Absatzwachstum im Oktober beschleunigt.



Der Autobauer lieferte mit seinen 12 Fahrzeugmarken 940 800 Fahrzeuge aus, ein Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. In den ersten zehn Monaten belief sich das Plus auf 3,2 Prozent. Ausgeliefert wurden gut 8,7 Millionen Fahrzeuge. Nur geringfügig wachsen konnte VW im Oktober in Deutschland. Für die ersten zehn Monate war der Absatz hier um 1,6 Prozent rückläufig.