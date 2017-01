Auch Volkswagen kann noch neue REKORDE setzen!

Liebe Leser,

Volkswagen hat beinahe täglich mit neuen Hiobsbotschaften zu kämpfen, da tut eine gute Nachricht zur Abwechslung mal ganz gut. Eine solche gibt es am Dienstag von der Tochter Skoda. Die Marke konnte im Jahr 2016 gute Erfolge feiern und einen neuen Absatzrekord erreichen. Weltweit konnten sich knapp 1,13 Millionen Autos verkaufen. Das entspricht einem Anstieg von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hauptsächlicher Antreiber ist, mal wieder, China. Doch auch in anderen Regionen konnten gute Wachstumsraten erzielt werden.

Erfolg auf ganzer Linie!

Prozentual konnte Skoda in der Ukraine am meisten zulegen. Mit 3.600 Fahrzeugen konnte Skoda hier 57 Prozent mehr als im Vorjahr verkaufen. Beeindruckend ist das Wachstum mit 30 Prozent auch in der Türkei. Es zeigen sich durch die Bank steigende Werte. In Italien 24 Prozent im Plus, 20 Prozent in Irland, 12 Prozent in Frankreich, 12 Prozent in Polen und das sind nur einige Beispiele. Alleine auf dem chinesischen Markt verkaufte Skoda 317.000 Fahrzeuge und damit annähernd soviel wie im gesamten westeuropäischen Markt, wo 455.000 Autos abgesetzt werden konnten. Unter dem Strich ist Skoda ganz klar auf der Gewinnerstraße und setzt sich damit angenehm von so manch anderer VW-Marke ab.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse