Volkswagen kämpft um seinen RUF!

mit einer eher ungewöhnlichen Marketingkampagne zieht Volkswagen aktuell die Blicke auf sich. Sowohl in vielen großen Zeitungen als auch im Internet finden sich Anzeigen mit der großspurigen Überschrift „Jeder Kunde ist uns wichtig“. Der Inhalt beschreibt, dass mittlerweile jeder vom Dieselskandal betroffene Wagen umgerüstet werden könne. Ganz richtig ist das aber nicht. Für Tausende von Fahrzeugen fehlt weiterhin die Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes, welche für einen Rückruf erforderlich ist. „Jeder einzelne Kunde“ kann damit definitiv nicht bedient werden.

Gute Stimmung im Netz!

An diesem kleinen aber nicht unwichtigem Fehler der Anzeige stören sich bisher nur Wenige. In den sozialen Medien kommt die Ankündigung hervorragend an. Bei Facebook sammelte Volkswagen bisher knapp 2.000 positive Reaktionen, die Zahl der wütenden Nutzer liegt nur im zweistelligen Bereich. Gerade wenn es darum geht, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, wäre etwas mehr Ehrlichkeit aber angebracht. So bleibt ein fader Beigeschmack. Nicht anzuzweifeln ist aber, dass VW wirklich am liebsten alle Motoren austauschen und das Kapitel Dieselgate endlich beenden möchte. Doch bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg, in der nächsten Woche startet erstmal eine neue Schadenersatzklage beim Landgericht Braunschweig.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

