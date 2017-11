Volkswagen investiert zehn Milliarden Euro in Chinas E-Automarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

PEKING (dpa-AFX) - Volkswagen geht auf Chinas rasant wachsenden Markt für E-Autos weiter in die Offensive.



Zehn Milliarden Euro sollen in den nächsten sieben Jahren zusammen mit den chinesischen Partnern in dem Bereich investiert werden, wie Volkswagen China-Chef Jochem Heizmann am Donnerstag anlässlich der Automesse im südchinesischen Guangzhou ankündigte. Rund 40 Fahrzeugmodelle mit alternativen Antrieben sollen demnach bis 2025 in China produziert werden - noch einmal 25 Modelle mehr als bisher vorgesehen./jpt/DP/zb