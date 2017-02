Volkswagen: Das hätte man so nicht unbedingt erwarten können!

Lieber Leser,

beim Autokonzern Volkswagen hatte sich die Nachrichtenlage zuletzt deutlich aufgehellt. Bei der Abwicklung der Diesel-Affäre ist man durch die Einigung in den USA einen großen Schritt weiter gekommen. Eine positive Überraschung war es sicherlich auch, dass die Wolfsburger trotz des anzunehmenden Imageschadens im Jahr 2016 an Toyota vorbeiziehen konnten und so zum weltgrößten Autobauer avancierten. Insgesamt wurden mehr als 10 Mio. Fahrzeuge an Kunden übergeben.

Absatzrückgang im Januar

Gleichwohl fällt der Jahresauftakt in 2017 enttäuschend aus. Wie Volkswagen mitteilte, verschlechterte sich der Fahrzeugabsatz im Januar konzernweit um 4,0 Prozent 813.700. Bei der Stammmarke VW fiel das Absatzminus mit 4,9 Prozent auf 495.900 Wagen sogar noch stärker aus. Der Konzern begründete das schwache Abschneiden mit Sondereffekten in China, dem wichtigsten Einzelmarkt von VW.

Neben einer höheren Steuer auf Kleinwagen wurde auf das chinesische Neujahrsfest verwiesen, das in diesem Jahr bereits Ende Januar stattfand. Hinzu komme eine Dispositions-Zurückhaltung bei den Audi-Händlern, die allerdings vorübergehender Natur sein soll. Auf Jahressicht rechnet Volkswagen-Vertriebschef Fred Kappler nichtsdestotrotz mit einem gesunden Wachstum im Reich der Mitte.

Was passiert an der Börse?

Die Aktie hat sich nach ihrer starken knapp zweimonatigen Erholungsrallye seit Ende Januar deutlich abgeschwächt. Knapp 10 Prozent hat das Papier seitdem eingebüßt. Die schwachen Absatzzahlen zum Jahresauftakt lassen VW in einem schwachen Gesamtmarkt ans DAX-Ende rutschen, die jüngste Talfahrt setzt sich somit fort. Panik ist jedoch nicht geboten, da die Aktie nach wie vor einen großen Puffer zur 200-Tage-Linie aufweist.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

