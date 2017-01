Volkswagen gerät in China unter DRUCK!

Lieber Leser,

China hat sich zum größten Automarkt der Welt gemausert. Auch Volkswagen macht dort gute Geschäfte und konnte sich 2016 über enormes Wachstum freuen. Aktuell gibt es aber Grund zur Sorge für die Zukunft. So soll die chinesische Regierung an Plänen schmieden, die schon 2018 eine gesetzliche Mindestquote für Elektroautos vorschreibt. Diese soll nach aktuellem Kenntnisstand bei 8 Prozent liegen. Bei den rund 4 Millionen verkauften Fahrzeugen von Volkswagen würde das bedeuten, dass der Konzern mindestens 320.000 elektrische Autos im Reich der Mitte verkaufen müsste. Davon ist VW aber weit entfernt.

Es ist eine Herausforderung!

Auch der für China zuständige Vorstand Jochem Heizmann sieht mit der Quote Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen. In Verhandlungen mit der Regierung wird jetzt versucht, das Modell zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Bisher ist ein Punktesystem geplant, welches den Verkauf von Fahrzeugen mit Elektromotor oder Hybridmotor belohnt. Wer nicht genügend Punkte sammelt, muss die Produktion drosseln oder Kreditpunkte von Mitbewerbern kaufen. Volkswagen will jetzt erreichen, dass auch das Sammeln negativer Kritikpunkte ermöglicht wird. Damit könnte zu Beginn eine Zeit überbrückt werden, in der die Quote nicht erfüllt werden kann. Das letzte Wort ist hier in jedem Fall noch nicht gesprochen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse