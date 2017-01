Volkswagen geht in die OFFENSIVE!

Liebe Leser,

am Sonntag präsentierte Volkswagen ein neues Konzeptauto. Der vollkommen elektrische Bus mit Allradantrieb zeigt eine nicht zu übersehende Ähnlichkeit mit dem allseits geliebten VW-Bus, beherbergt aber einen ganzen Haufen an neuer Technologie. Der Akku soll für eine Reichweite von bis zu 270 Meilen sorgen, was etwa 430 km entspricht. Das auf den Namen I.D. Buzz hörende Fahrzeug soll bei der North American International Auto Show in Detroit genauer vorgestellt werden. Allerdings handelt es sich wohl um ein reines Konzept, welches es wohl nicht zur Marktreife schaffen wird. Dennoch ist es interessant zu sehen, woran die Ingenieure bei VW tüfteln.

Der Dieselskandal bleibt aktuell!

Ebenfalls Neuigkeiten gibt es mit Blick auf den nicht enden wollenden Abgasskandal. Nach etlichen Strafzahlungen in Milliardenhöhe kommt es dabei jetzt auch zu strafrechtlichen Folgen. In Südkorea wurde bereits ein Manager zu einer Haftstrafe verurteilt, jetzt soll auch in den USA ein VW-Manager durch das FBI in Gewahrsam genommen worden sein. Um wen es sich genau handelt, ist derzeit nicht bekannt, er oder sie soll aber eine Schlüsselrolle bei den Manipulationen von Fahrzeugen gespielt haben. Volkswagen selbst gab zu diesen Vorgängen keinen Kommentar ab.

