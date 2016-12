Volkswagen feiert ERFOLGE an spanischen Gerichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Möglichkeit von Entschädigungen für europäische Kunden in Zusammenhang mit dem Dieselskandal sind für VW noch nicht vollständig vom Tisch. Zuletzt forderte EU-Justizkommissarin Vera Jourova in dieser Beziehung Bewegung. In Einzelfällen ist das Thema aber schon längst vor Gericht gelandet. So auch in Spanien, wo VW vor Gericht aber außerordentlich erfolgreich ist. In neun von zehn Fällen müssen die Wolfsburger keinerlei Entschädigungen zahlen, so haben es die zuständigen Behörden entschieden.

Trotz Dieselgate besser als die Konkurrenz?

Die Richter beriefen sich bei ihren Entscheidungen hauptsächlich auf die Tatsache, dass die Wagen von Volkswagen trotz der Betrugssoftware in der Praxis keine höheren Schadstoffwerte als Konkurrenzfahrzeuge aufweisen. Teilweise sollen die Werte sogar noch unter jenem Vergleichsniveau liegen. Auch dass VW die Probleme der Software kostenfrei beheben will, wird dem Konzern angerechnet. Lediglich in einem Fall erhält ein Kläger Recht, der im Mai 2013 einen Audi Q5 Ambiente für rund 50.000 Euro erstanden hatte. Volkswagen muss in diesem Fall aber nur eine Strafe in Höhe von 10 Prozent des Kaufpreises zahlen. Angesichts von Milliardenstrafen in den USA und in Kanada dürfte das verschmerzbar sein. Bleibt die Frage, ob sich die EU noch beschwichtigen lässt.

