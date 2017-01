Volkswagen einigt sich auf MILLIARDENVERGLEICH!

Liebe Leser,

Volkswagen macht den nächsten Schritt bei der Aufarbeitung des Dieselskandals, der das Unternehmen jetzt schon seit mehr als einem Jahr verfolgt. In den USA haben die Behörden entschieden, dass ein Vergleich zwischen VW und Händlern wie geplant über die Bühne gehen darf. Es geht dabei um ein Volumen von insgesamt 1,6 Milliarden USD. Die Einigung wurde als fair, angemessen und vernünftig bezeichnet. An direkten Entschädigungen zahlt VW an die 652 Vertragshändler 1,2 Milliarden USD. Dazu kommen noch weitere Leistungen, mit denen Wertminderungen kompensiert werden sollen.

Im Schnitt sollen die Händler jeweils 1,85 Millionen USD erhalten. Der Vergleich ist nur einer von vielen für VW. Die Gesamtsumme an konkreten Forderungen aus dem Abgasskandal dürfte sich inzwischen auf deutlich mehr als 20 Milliarden USD belaufen. Dabei sind noch nicht einmal mögliche Entschädigungen in Europa berücksichtigt. Obwohl sich VW hierzulande gegen finanzielle Ersatzleistungen nach dem US-Vorbild zur Wehr setzt, laufen derzeit mehrere Klagen gegen den Konzern. Auch die EU hat bereits angekündigt, den Autohersteller nicht so einfach davonkommen lassen zu wollen. Zumindest hat sich die Aktie aber in den letzten Monaten wieder spürbar erholt. Sie könnte schon bald wieder zu einem Niveau aufschließen, welches vor Bekanntwerden der Manipulationen im Jahr 2015 erreicht wurde.

