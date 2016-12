Volkswagen droht neuer ÄRGER aus Europa!

Liebe Leser,

ein Sturm der Entrüstung zog sich über Europa, als klar wurde, dass Volkswagen im Rahmen des Dieselskandals nur amerikanische und kanadische Kunden direkt entschädigen wird. In Europa sehen die Wolfsburger zu einem solchen Schritt aufgrund der Gesetzeslage keine Notwendigkeit. Doch der Streit ist in dieser Sache noch längst nicht vom Tisch. Unzählige Klagen laufen auch hierzulande gegen VW, aktuell befasst sich auch EU-Justizkommissarin Vera Jourova wieder mit dem Fall. Sie fordert einen Extrabonus für betroffene Fahrer und gibt sich mit Informationskampagnen und Ersatzwagen während der Reparatur nicht zufrieden.

Das könnte Volkswagens Existenz bedrohen!

Noch hat Jourova keine konkreten Schritte in Aussicht gestellt, sie werde sich aber Anfang Februar mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller treffen und erwartet, dass der Konzern sich bis dahin bei der Frage einer Entschädigung bewegen wird. Für Volkswagen könnten Entschädigungen in Europa verheerende Ausmaße annehmen. Schon jetzt ist unklar, wie hoch genau die durch den Dieselskandal verursachten Kosten ausfallen werden. Es ist mindestens mit zweistelligen Milliardenbeträgen zu rechnen. Zusätzlich Boni in Europa könnten diese Summe leicht in die Höhe treiben und im Extremfall sogar die Existenz von Volkswagen bedrohen.

