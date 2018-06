Volkswagen bleibt weltweit innovativster Autokonzern - BMW als Premiummarke vorne

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Frankfurt am Main (ots) - AutomotiveINNOVATIONS Awards 2018:Während die deutschen Hersteller dominieren, kann Tesla seinenPodestplatz aus dem Vorjahr nicht verteidigen / Center of AutomotiveManagement und PwC küren VW als beste Volumenmarke, BMW alsinnovativste Premiummarke, / Der Sieg in der Kategorie "Einzelmodell"geht an den Audi A8, während Daimler für die stärkstenMobilitätsdienstleistungen ausgezeichnet wird / Bosch, Continental,Faurecia und Aptiv die erfolgreichsten ZuliefererVolkswagen bleibt der weltweit innovativste Automobilkonzern, BMWschiebt sich auf Rang zwei vor und Daimler belegt den dritten Platz:Das ist das Ergebnis der diesjährigen AutomotiveINNOVATIONS Awards,einer gemeinsamen Veranstaltung des Center of Automotive Management(CAM) und der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC.Konzernweit kamen die Wolfsburger auf bemerkenswerte 232Einzelinnovationen, wovon 45 sogar als "weltneu" klassifiziert werdenkönnen. Dazu gehörte der Plug-in-Hybrid im Porsche Panamera ebensowie der Nothalte-Assistent des VW Arteon oder die aktiveAusstiegswarnung bei Audi."Trotz der vielen öffentlich diskutierten Herausforderungenherrscht in der deutschen Automobilbranche auch weiterhin einevorbildliche Innovationskultur. Das ist nicht nur positiv fürs Image- sondern insbesondere im Premiumbereich eine wichtige Voraussetzung,um die weltweite Spitzenposition erfolgreich zu verteidigen", sagteFelix Kuhnert, Global Automotive Leader bei PwC. Er verwies auf diechinesischen Hersteller, die der westlichen Konkurrenz nicht mehr nurnacheifern, sondern sie mit eigenen Neuerungen offen herausfordern:"Gerade in den großen Schwellenländern, aus denen in den nächstenJahren das globale Wachstum kommen wird, legen die Autokäuferimmensen Wert auf zeitgemäße Modelle. Die deutschen Autokonzerne tundarum gut daran, ihr beeindruckendes Innovationstempo beizubehalten",so Kuhnert.Warum VW, BMW und Daimler eigentlich fast gleichauf warenAuf den ersten Blick war die Differenz zwischen Volkswagen (196Innovationspunkte) einerseits sowie BMW (115 Punkte) und Daimler (110Punkte) andererseits eklatant. Tatsächlich relativiert sich derAbstand aber dadurch, dass der VW-Konzern "durch seine vielen Markenund ein geschicktes Innovationsmanagement mehr Neuerungen auf denMarkt bringt als die beiden anderen großen deutschenAutomobilkonzerne", erläuterte CAM-Direktor Prof. Dr. Stefan Bratzel.Auf Markenebene ergibt sich dagegen eine andere Reihenfolge: In derKategorie "Premiummarken" ließen BMW und Daimler dieVolkswagen-Tochter Audi in diesem Jahr sogar hinter sich. Dabeiüberzeugten die Münchner unter anderem mit ihrem automatischenBatterielade-Service im 530e iPerformance und mit ihrem neuen"On-Street-Parking"-Service. Die Auszeichnung für das "innovativsteModell" heimste Audi ein - und zwar für den A8, der es dankzahlreicher Weltneuheiten ganz allein auf 50 Punkte brachte. Daimlererhält die Auszeichnung in der Kategorie Mobilitätsdienstleistungen,vor allem aufgrund starker Mobility Services wie Car2Go, MyTaxi oderMoovel."Die Automobilhersteller stehen angesichts der paradigmatischenVeränderungen von Technologien, Märkten und Geschäftsmodellen aktuellvor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte", erläuterteCAM-Direktor Bratzel. "Innovation wird dabei zur zentralenÜberlebensfrage. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die deutschenHersteller diesem Wandel derzeit offensiv stellen. Eine Atempausedarf sich jedoch vor dem Hintergrund der Wettbewerbsdynamik niemandgönnen."Zu den positiven Überraschungen der Innovationstätigkeit gehörtenHonda und Ford, die sich bei den Volumenmarken hinter VW die weiterenPodestplätze sicherten. "Eine kleine Enttäuschung war dagegen Tesla",meinte Bratzel - schließlich hatte der amerikanischeElektroauto-Pionier im vergangenen Jahr noch mit Gesamtrang dreiüberrascht; diesmal reichte es hingegen lediglich zu Platz fünf.Trostpflaster: In der Kategorie "Innovationsstärkste alternativeAntriebe" belegte Tesla trotzdem Platz eins unter den Premiummarken.Zu den weiteren Einzelsiegern gehörten Chevrolet("Fahrzeugkonzepte/Volumenmarke") und Nissan("Vernetzung/Volumenmarken").Die Reifen-Sensoren von Continental und die Straßen-Signatur vonBoschBei den Zulieferern wurden insgesamt vier Awards vergeben. ImBereich "Chassis, Karosserie und Exterieur" überzeugte Continentalmit seinem "ContiSense Reifenkonzept". Der Clou hierbei: DurchSensoren in einem leitfähigen Gummigemisch können die Reifenschneller als bislang Daten zu Temperatur, Profiltiefe und möglichenSchäden melden. Die Kategorie "Antrieb" gewann der französischeFaurecia-Konzern für seine Euro-6-Nachrüstung "BlueFit".In der Kategorie "Automatisiertes Fahren undFahrerassistenzsysteme" setzte sich Bosch mit seiner "Radar RoadSignature" durch. Hierbei handelt es sich um eine neuartige undbessere Alternative zur video-basierten Fahrzeuglokalisierung. Bliebder vierte und letzte Award - nämlich im Bereich "Interieur undInterface". Den sicherte sich der Wuppertaler Zulieferer Aptiv fürseine "Aptiv Connected Services Plattform", die von der Juryinsbesondere für ihre "intelligente Selektion relevanter Fahrzeug-und Umgebungsdaten" ausgezeichnet wurde.Alle Preisträger der AutomotiveINNOVATIONS Awards 2018 unter:www.pwc.de/automotiveinnovationsÜber PwC:PwC bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den BereichenPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Über CAM:Das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach istein unabhängiges, wissenschaftliches Institut für empirischeAutomobil- und Mobilitätsforschung an der Fachhochschule derWirtschaft in Bergisch Gladbach. Im ForschungsfeldAutomotiveINNOVATIONS untersucht das CAM kontinuierlich diefahrzeugtechnischen Neuerungen von über 30 Automobilgruppen seit demJahr 2005. Insgesamt sind derzeit über 10.000 Innovationen in der CAMInno-Datenbank inventarisiert und systematisch bewertet.Pressekontakt:Sven HumannPwC-PresseabteilungTel.: (0211) 981 - 2188E-Mail: sven.humann@pwc.comwww.pwc.deCenter of Automotive Management (CAM)Prof. Dr. Stefan BratzelTel.: (02202) 28 57 70E-Mail: stefan.bratzel@auto-institut.dewww.auto-institut.deOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell