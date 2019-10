Volkswagen bleibt trotz überraschend gutem Ergebnis bei Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Volkswagen bleibt nach einem deutlichen Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten weiter vorsichtig bei der Jahresprognose.



Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte im Jahresvergleich um 1,5 Milliarden Euro auf 14,8 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten zuvor erwartet. VW profitierte dabei auch von der Neubewertung von Derivaten sowie von der Offensive bei teureren SUV-Modellen.

Die bereinigte operative Umsatzrendite lag mit 7,9 Prozent über dem oberen Wert der Prognosespanne für das Gesamtjahr von 7,5 Prozent. Die Ergebnisprognose bestätigte Volkswagen jedoch genauso wie den Umsatzausblick. Der Konzernumsatz wuchs um 6,9 Prozent auf 186,6 Milliarden Euro und liegt damit im Jahresverlauf ebenfalls über Plan. "Die Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere Jahresziele 2019 erreichen werden", sagte VW-Finanzvorstand Frank Witter. Allerdings geht VW nun nicht mehr von einer leichten Steigerung der konzernweiten Auslieferungen aus, in diesem Jahr dürften sie nur noch das Niveau des Vorjahres erreichen, hieß es. Im dritten Quartal fielen für die Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten in der Dieselaffäre erneut rund 0,3 Milliarden Euro an Kosten an./men/stk