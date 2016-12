Volkswagen beschreitet NEUE WEGE!

Liebe Leser,

nach dem Dieselskandal ist Volkswagen drauf und dran, den eigenen Konzern neu zu erfinden. Anstrengungen finden nicht nur im Bereich Carsharing statt, sondern aktuell auch bei mobilen Bezahldiensten. So wurde am Mittwoch bekannt, dass die VW-Tochter Volkswagen Financial Services den kanadischen Anbieter PayByPhone übernehmen wird. Dabei handelt es sich um einen Bezahldienst fürs Parken, der unter anderem die Zahlung in Parkhäusern erleichtern und beschleunigen soll. Das scheint aber nur der Anfang von großen Plänen im digitalen Bereich zu sein.

Volkswagen braucht eine Armee an IT-Experten!

Volkswagen kündigte auch an, in den nächsten drei Jahren mehr als 1.000 IT-Experten einstellen zu wollen. Damit sollen die eigenen Kompetenzen bei Themen wie Virtual Reality, Big Data und Künstlicher Intelligenz (KI) ausgebaut werden, um in den Märkten der Zukunft bestehen zu können. Weiterhin zeigt sich bei der Entwicklung von VW überdeutlich, in welchem großen Umbruch die Automobilbranche gerade steckt. Die Autos bewegen sich immer weiter weg vom Verbrennungsmotor und werden dabei zunehmend smarter. Die lernen mehr von Smartphones, die ihre Revolution schon längst hinter sich haben. Intelligentere Autos sollen das Fahren nicht nur bequemer machen, sondern auch sicherer, indem sie selbstfahrend zahlreiche Gefahrenquellen selbstständig vermeiden. Bis zur Perfektion all dieser Techniken ist es aber noch ein weiter Weg.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

