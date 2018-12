Volkswagen bekommt auch beim US-Absatz Probleme mit Abgastests zu spüren

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen bekommt nun auch im US-Absatz die Schwierigkeiten mit der Einführung neuer Abgastestverfahren in der EU zu spüren.



Im vergangenen Monat verkaufte die Kernmarke des VW -Konzerns in den USA mit 26 789 Autos 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Die Auslieferungen seien durch Verzögerungen in der Lieferkette infolge der WLTP-Einführung in Europa belastet worden, hieß es. Vor allem der Absatz der Golf-Familie brach mit minus 42 Prozent drastisch ein.

Es sei ein schwieriger Monat für die Branche gewesen, sagte Vertriebsmanager Derrick Hatami. Bei den SUVs komme VW dagegen weiter voran. Das Stadtgeländewagenmodell Tiguan konnte mit einem Absatzplus von 30 Prozent einen noch stärkeren Gesamtrückgang verhindern. Insgesamt verzeichnet Volkswagen nach elf Monaten ein Plus von 4 Prozent auf gut 322 000 verkaufte Autos./men/jha/