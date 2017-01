Volkswagen auf der Suche nach frischem KAPITAL!

Liebe Leser,

erst im letzten Monat gründete Volkswagen die neue Tochter Moia, welche verschiedene Fahrdienste in sich vereint und künftig auf dem Markt rund um Carsharing und Co. kräftig mitmischen soll. Bei der Finanzierung des Projekts zeigt sich der Konzern dabei auch für fremde Investoren offen. Frisches Kapital sei immer eine gute Sache und Investoren sind ein willkommenes Korrektiv, das zumindest sagte der Chef der neuen Tochter dem „Weser-Kurier“. Geplant sind bis 2020 Shuttlefahrten in vielen deutschen Städten, was ohne hohe Investitionen kaum möglich ist.

Volkswagen will neue Märkte erobern!

VW ist schon seit Längerem sehr aktiv, wenn es darum geht, die Fühler auf neuen Märkten auszustrecken. Unter anderem investierten die Wolfsburger 300 Millionen Euro in das israelische Unternehmen Gett, welches in direkter Konkurrenz zum Branchenriesen Uber steht. Langfristig will Volkswagen sich mit einer neuen Strategie neu erfinden und rund ein Viertel des Konzernumsatzes nur durch Mobilitätsdienstleistungen erzielen. Gleichzeitig soll das Thema Dieselskandal soweit wie möglich in Vergessenheit geraten. Geht dieser Plan auf, würde sich das auch für Aktionäre in jedem Fall auszahlen. Es ist aber noch ein langer und steiniger Weg zu gehen, bevor Volkswagen sich von seinen zahlreichen Altlasten endgültig verabschieden kann und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse