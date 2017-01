Volkswagen arbeitet am intelligenten Cockpit!

Liebe Leser,

auf der CES in Las Vegas gaben Volkswagen und der Chiphersteller Nvidia heute bekannt, eine strategische Partnerschaft zu schließen. Die Unternehmen wollen mit gebündelten Kräften eine ganz neue Art von Cockpit entwickeln. Im Vordergrund steht dabei die Zukunftstechnik Künstliche Intelligenz (KI). Ein selbstlernender Computer soll mithilfe von unzähligen Daten die Wünsche eines Fahrers vorausahnen. Auf diese Weise sollen klassische Knöpfe und Schalter nahezu überflüssig werden, das Auto der Zukunft soll sich im Optimalfall um alles selbst kümmern.

Das beste Nutzererlebnis der Welt!

VW-Digitalchef Johann Jungwirth war bei der Präsentation nicht um Superlative verlegen. Geplant ist nicht weniger als das „beste Nutzererlebnis der Welt“. Konkrete Beispiele, wie genau Volkswagen mit Hilfe von Nvidia die Konkurrenz ausstechen möchte, lassen aber noch auf sich warten. Die Möglichkeiten sind kaum begrenzt. Mit einer funktionierenden künstlichen Intelligenz könnte ein Fahrzeug etwa Musikwünsche des Nutzers vorausahnen oder ihn automatisch mit Nachrichten aus Themenbereichen versorgen, die sich mit den eigenen Interessen decken. Vieles davon ist noch Zukunftsmusik, doch mit Nvidia holt VW sich ohne Frage einen starken Partner ins Boot. Das ist auch notwendig, da die Konkurrenz in diesem Bereich in hohem Tempo große Fortschritte erzielt.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

