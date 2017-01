Volkswagen: Winterkorn muss aussagen!

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von VW nicht besonders viel zu lachen. War doch zu lesen, dass Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn in der Affäre um den US-Dieselskandal aussagen muss. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Von Schlagzeile zu Schlagzeile! Gerade erst hatte die Meldung über die Höhe der Rentenzahlungen an Martin Winterkorn die Gemüter erregt und nun steht der im September 2015 von seinem Amt zurückgetretene Manager schon wieder ungewollt im Rampenlicht. Am Donnerstag musste Winterkorn nämlich vor genau dem Untersuchungsausschuss aussagen, den der Bundestag zur Dieselaffäre bei VW gebildet hat. Die Aussage zu verweigern hätte nichts gebracht, denn so der Vorsitzende des Ausschusses Herbert Behrens (Die Linke) laut „Handelsblatt“, „Wenn Herr Winterkorn die Aussage verweigert, kommt dies einem Schuldeingeständnis gleich“.

Die brennenden Fragen! Berner erklärte die Aussage folgendermaßen: „Vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse aus den USA wollen wir von Herrn Winterkorn wissen, ob der Vorstand tatsächlich darüber informiert war, dass illegale Abschalteinrichtungen in VW-Fahrzeugen verwendet wurden“, so Behrens weiter.

Erst vorletzte Woche war es zu einer Einigung zwischen dem Automobilkonzern und den Justizbehörden in den USA gekommen und auch wenn VW dort kleine weiteren Strafen zu erwarten hat, so könnte eine Strafverfolgung einzelner Manager möglich sein. Was wird nun der nächste Schritt sein? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse