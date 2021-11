Volkswagen: Wenn die Unterstützung hält – Trading-Chance!

Nach den starken Kursgewinnen von Januar bis März wurde das Hoch am 21.03. bei 252,20 Euro markiert und danach folgte ein Kursverlust in mehreren Etappen, der am Montag den Bereich der charttechnischen Unterstützung erreichte, die bei 175,00 Euro liegt. Der Kurs drehte bei 176,52 Euro wieder leicht nach oben ab und jetzt muss man schauen, ob es bei einer Gegenwehr von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



