Volkswagen: Was werden die Aktionäre dazu sagen?

VW Pkw (die Volkswagen-Kernmarke) startet mit einer erneut gesunkenen Gewinnkraft in die Umsetzung ihres Sparprogramms. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen insbesondere aus der Dieselkrise ging bei der Stammmarke mit dem blauen VW-Logo im vergangenen Jahr um 11,1 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro zurück, wie das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte....