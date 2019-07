Volkswagen Vz.: Das wird nicht leicht für die Käufer

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Noch immer bemühen sich die Käufer der Volkswagen-Aktie den Kurs über das letzte Zwischenhoch bei 152,26 Euro ansteigen zu lassen und damit die am 31. Mai begonnene Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Nachdem man zur Monatsmitte wieder fast bis an das Hoch vom 8. Juli herangelaufen war, setzten in den Tagen danach Gewinnmitnahmen ein, sodass die Aktie wieder in Richtung auf die 50-Tagelinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung