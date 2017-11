Volkswagen Vz.: Die starke Kursdynamik hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Liebe Leser,

nach Monaten der Ernüchterung kämpft sich die Volkswagen-Aktie in beeindruckender Manier zurück. Anleger erinnern sich noch zu gut an den starken Kursverfall nach dem Bekanntwerden des Diesel-Skandals. Doch der Autobauer hat an sich gearbeitet und auch die Absatzzahlen lassen wieder einen positiven Trend erkennen.

Aktueller Blick auf den Chart: Nächstes Kursziel wurde erfolgreich erreicht!

Im Bereich um 165 Euro kam es zu einem Verkaufssignal in der Stochastik ab, das den Kurs der Volkswagen-Aktie fürs Erste zurückgehen ließ. Im Bereich zwischen 156 Euro und 153 Euro sorgte eine starke Unterstützung dann wieder für steigende Kurse.

Charttechnische Analyse: Ist beim Erreichen des nächsten Kursziels (50 % Fibonacci Retracement) Schluss?

Unter Umständen nehmen nun etliche Anleger Kursgewinne mit, nachdem sich die Aktie in den vergangenen Wochen stark verteuert hat. Das nächste Kursziel auf der Long-Seite befindet sich bei 195 Euro. Der Relative Stärke Index hat unterdessen den überkauften Bereich erreicht und könnte nun Verkäufe begünstigen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.