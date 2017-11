Volkswagen Vz.: Dabei sein lohnt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Liebe Leser,

die Aktie von Volkswagen konnte zum Ende der letzten Woche alle Chartanalysten davon überzeugen, dass schon bald neue Tops möglich sind. Die Aktie bewegt sich auf 200 Euro zu. Im Detail: Die Kurse konnten erneut um mehr als 1 % steigen. Damit hat die Aktie ein neues 1-Jahres-Hoch im Blick. Bislang liegt die am 21. November erreichte Marke bei 171 Euro. Nun könnte ein weiterer Kursanstieg den Weg frei machen. Das nächste Top verläuft bei 257 Euro, dem aktuellen Allzeithoch. Zumindest bis zu 200 Euro sind keine nennenswerten Widerstände mehr zu entdecken.

Das bedeutet, die Aktie ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der sowohl kurzfristig als auch mittel- und langfristig relativ stabil verläuft. Dabei sind die Kurse nach unten hin relativ gut abgesichert. Bei einer Aufwärtstrendgeraden, die sich seit dem Anstieg Anfang September konstruieren lässt, dürfte auf Höhe von 160 Euro bereits Halt existieren. Umgekehrt: Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht in der Lage, noch höhere Gewinne zu erzielen. Dieser Meinung jedenfalls sind fundamental orientierte Analysten, die zu 80 % eine „Kaufempfehlung“ aussprechen. 10 % wollen derzeit „halten“, während 10 % sogar einen „Verkauf“ für angemessen halten.

Technische Analysten: Diese Aktie ist im Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Der Wert konnte die Trendpfeile in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen nach oben drehen. So ist der GD20 schon mehr als 5 % entfernt, die 200-Tage-Linie sogar über 17 %. Dies entspricht einem breit angelegten und vor allem starken Aufwärtstrend. Auch aus Sicht der technischen Analyse ist die Vorzugsaktie von Volkswagen damit auf dem Weg zu 200 Euro. Hier liegt ein Kaufsignal vor! Der Aufwärtstrend wäre erst dann in Gefahr, wenn es für die Aktie nach unten auf Notierungen in Höhe von 139,59 Euro zurückgehen sollte.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.