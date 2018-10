Volkswagen Vz.: Der mittelfristige Abwärtstrend kann schon wieder nicht überwunden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

In den letzten Tagen hatten die Käufer erneut die Chance, die Volkswagen-Aktie über den mittelfristigen Abwärtstrend ansteigen zu lassen. In diesem befindet sich die Aktie, seit der Kurs am 22. Januar 2018 in eine Korrektur übergegangen ist.

Mit ihr wird der Anstieg seit Anfang September 2017 korrigiert. Allerdings ist die Korrektur sowohl zeitlich als auch preislich viel zu weit gelaufen, um noch als eine harmonische Konsolidierung innerhalb eines Bullenmarktes gelten zu

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.