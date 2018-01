Volkswagen Vz.: Ein logischer Kaufkandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

die Vorzugsaktie von Volkswagen hat zum Wochenauftakt wieder ein starkes Signal setzen können und hat damit die Chance, in den kommenden Wochen deutlich nach oben zu klettern. Charttechnisch versierte Analysten rechnen damit, der Kurs könne nun sogar die runde Marke von 200 Euro ins Visier nehmen. Dies entspräche Kursgewinnen von mehr als 10 %, die kurzfristig zu erreichen sein sollten. Kurzum: die Aktie setzte nun ihren mächtigen charttechnischen Aufwärtstrend fort. Der Wert stieg seit September entlang einer starken Aufwärtstrendgeraden nach oben und biss sich zunächst bei 170 Euro fest. Darüber allerdings ist jetzt der Widerstand gebrochen worden. 170 Euro sollten derzeit die entscheidende Unterstützung darstellen. Doch der Blick geht klar nach oben: am Montag konnte nun das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 179,20 Euro abgelöst und nach oben geschoben werden. Damit eröffnen sich mangels weiterer Widerstände zumindest Chancen auf einen Durchmarsch in Richtung 200 Euro. Sofern die Aufwärtsphase anhält, locken sogar 257 Euro als das aktuelle Allzeithoch vom 16. März 2015.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind derzeit zu 70 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % wollen halten und niemand verkauft.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Technische Analysten wiederum sehen den Wert in einem mächtigen Aufwärtstrend. Alle Trendpfeile sind aufwärts gerichtet. Der Vorsprung auf den GD200 beläuft sich auf gut 20 %. Insofern liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.