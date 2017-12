Volkswagen Vz.: Schwungholen für den nächsten Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

am 29. August 2017 markierte die Volkswagen-Aktie bei 124,75 Euro noch einmal ein Tief. Seitdem steigt die Aktie. Dabei gelang es den Käufern, den Kurs der Aktie bis auf 179,30 Euro zu treiben und damit den höchsten Stand seit August 2015 zu erreichen. Die Anleger scheinen mit diesem Kursanstieg auch ausdrücken zu wollen, dass sie das leidige Thema Dieselkrise vergessen und endgültig zu den Akten legen wollen.

Der fulminante Start in die neue Handelswoche eröffnet den Käufern nun die Chance, die Konsolidierung der letzten Wochen vorzeitig zu beenden. Zwar hat sich keine klassische ABC-Korrektur ausgebildet, weil die zweite Abwärtswelle vergleichsweise kurz ausfiel, doch durch den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends besteht die Chance, dass die Aktie in den nächsten Tagen weiter in Richtung 179,30 Euro ansteigt.

Sehen wir bald Kurse von 200,00 Euro und mehr?

Mittelfristig ist sogar ein Anstieg in Richtung 200,00 Euro im Bereich des Möglichen. Dazu sollte die Aktie allerdings nicht mehr zu stark zurückfallen und Kurse unter 170,00 Euro vermeiden, denn in diesem Fall wäre der gerade überwundene Abwärtstrend wieder unterschritten, was einen Rückschlag für die Ambitionen der Käufer darstellen würde. Die Käufer haben es bei VW also nicht nur in der eigenen Hand, das Jahr gut enden zu lassen, sondern bereits jetzt auch die Grundlage für einen weiteren Anstieg in 2018 zu legen.

