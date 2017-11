Volkswagen Vz.: Neues Top – ein klares Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

die Aktie von Volkswagen konnte in den zurückliegenden Stunden einige wertvolle Zeichen setzen. Damit ist der Wert nun auf dem Weg zur wichtigen Marke von 200 Euro, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngsten Erfolge. Im Einzelnen: Die Aktie hat ein Potenzial von mindestens 18 %, so das Ergebnis der Analysten. Die Aktie konnte zuletzt die Marke von 170 Euro überwinden und damit den Angriff auf das jüngst aufgestellte 2-Jahres-Hoch bei 171 Euro eröffnen. Sollte dieses Top geknackt werden, wie es heute den Anschein hat, sieht es gut aus. Widerstände bis zu den runden 200 Euro sind dann nicht mehr in Sicht. Die Aktie hatte in den beiden vergangenen Wochen 8 % hinzugewonnen und binnen einer Woche immerhin 2,4 %. Das Ergebnis der zurückliegenden vier Wochen fällt mit 12,2 % ebenfalls sehr stark aus.

Dementsprechend wird erwartet, dass diese Dynamik sich in den kommenden Wochen fortsetzen wird. Unterstützungen sind durch die Aufwärtstrendgerade gewährleistet, die sich seit dem Anstieg Ende August gebildet hat. Der Wert ist dabei zusätzlich in Höhe von 160 Euro durch eine Haltezone geschützt. Auch die runden 140 Euro würden bei einem stärkeren Rücksetzer noch als Unterstützung zur Verfügung stehen. Insofern ist die charttechnische Situation erfreulich.

Wirtschaftliche Analysten: Dieselgipfel spielen keine Rolle

Wirtschaftliche Analysten sehen derzeit keine besonderen wirtschaftlichen Gegebenheiten. In Berlin kommt es erneut zu einem Dieselgipfel. Die Beschlusskraft wird nach Ansicht von Beobachtern überschaubar sein. Weiterhin gilt: 85 % der fundamental orientierten Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % wollen halten, 5 % verkaufen den Wert derzeit. Insofern ist die Stimmung auch hier sehr gut.

Technische Analysten sehen inzwischen ebenfalls eine gute Stimmung. Die Aktie konnte alle Trendpfeile nach oben drehen. Dabei ist der Abstand auf den GD200, der bei 139,87 Euro verläuft, inzwischen auf 20 % angestiegen. Insofern ist der Trend stark und ruht auf breiten Schultern. Dies ist ein Kaufsignal!

