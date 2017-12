Volkswagen Vz.: Die Käufer zögern noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Liebe Leser,

kurz vor Weihnachten wollten die Anleger in der Volkswagen-Aktie kein Risiko mehr eingehen. Der Kurs gab weder deutlich nach, noch konnten die Käufer neue Impulse setzen. Auf hohem Niveau bewegte sich die Aktie im Grunde nur etwas uninspiriert seitwärts, wobei in den letzten Tagen vor Weihnachten eine leicht abwärtsgerichtete Tendenz entstand.

Das Dezembertief bei 166 Euro wurde aber noch nicht erreicht und auch die Dynamik war nicht besonders hoch, sodass für eine anhaltende Besorgnis noch kein unmittelbarer Anlass besteht. Die Käufer haben nach wie vor die Chance, im neuen Jahr einen ernsthaften Angriff auf die runde 200-Euro-Marke zu starten. Dazu sollte jedoch recht bald die jüngste Abwärtstendenz beendet und in eine neue Aufwärtstendenz aufgelöst werden.

Auf dem Weg zur runden 200-Euro-Marke ist das im November erreichte Jahreshoch bei 179 Euro ein erstes Zwischenziel, das von den Käufern zu überwinden ist. Ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 168 Euro beinhaltet die Aufgabe einen Anstieg von gerade einmal sechs Prozent. Sie sollte daher zu bewältigen sein, wenn der Beginn des Jahres 2018 den traditionellen Jahresanfangsmustern folgt und ebenfalls bullisch ausfallen sollte.

Dieselaffäre scheint überwunden

Die VW-Aktionäre haben also allen Grund optimistisch in das neue Jahr zu gehen. Das Chartbild ist konstruktiv. Es lässt höhere Kurse erwarten und vermittelt weiterhin den Eindruck, dass die leidige Dieseläffäre – zumindest an der Börse – kein Thema mehr ist, wenn es dem Kurs gelingen sollte, das aktuelle Niveau bald hinter sich zu lassen und weiter anzusteigen.

Weil das aktuelle Kursniveau jene Klippe darstellte, von der aus der Kurs im September 2015 ungebremst in die Tiefe stürzte, muss allerdings auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass die Anleger noch eine Weile brauchen werden, wenn die Vorbehalte bezüglich des Dieselskandals doch noch größer sein sollten als es in den letzten Wochen und Monaten zunächst den Anschein hatte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.