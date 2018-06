Volkswagen Vz: Jetzt wird es für Short-Investoren interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Vorzugsaktie von Volkswagen hat auch am Dienstag einen weiteren Rutsch hinnehmen müssen. Es ging zwar lediglich um knapp 1,0 % abwärts. Dennoch sieht es so aus, als solle der Kurs nun in Richtung 125,74 Euro zurückgehen. Denn hier befindet sich das 1-Jahres-Tief, das am 31. August 2017 markiert worden war.

Wesentliche Unterstützungen sind bis zu diesem Kursniveau nicht mehr auszumachen. Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.